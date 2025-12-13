Как в ресторане: шеф-повар рассказал, какие горячие блюда приготовить на новогодний стол в 2026 году

Некоторые любят готовить на новогодний стол традиционные простые блюда, знакомые каждому с детства. А кто-то стремится экспериментировать и пытается повторить ресторанные деликатесы в домашних условиях. Какие горячие блюда можно легко повторить самостоятельно, удивив при этом гостей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал бренд-шеф сети Ketch Up Алексей Васильев.

По его словам, ресторанные тренды последних лет базируются на нескольких принципах: медленное томление, локальные продукты, насыщенные соусы и яркие акценты от ягод и сезонных овощей. Все это можно и нужно учесть при составлении меню на новогодний стол.

«Запеченный цыпленок с яблоком и грибами — вкус детства, но в современной подаче. Классический цыпленок превращается в ресторанное блюдо, если в него добавить кислое яблоко (антоновка или гренни смит), обжаренные белые грибы, немного сливок для соуса. Запекать такое блюдо лучше в рукаве или чугунке — так курица остается сочной», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Шеф-повар подчеркнул, что зима любит кисло-сладкие акценты, поэтому не стоит отметать мясо с клюквенным или брусничным соусом.

«Клюква дает идеальный баланс к мраморной говядине — нужно всего лишь потушить ягоды с небольшим количеством сахара и бальзамика и добавить их к блюду. Получается ярко, празднично и нестандартно», — добавил эксперт.

Ладожский судак с овощами в сливках — нежное, ароматное блюдо, идеальное для новогоднего стола, а еще это классика северной кухни, продолжил шеф.

«Для приготовления рыбы можно использовать пастернак, морковь, сельдерей, немного тимьяна. Запекать лучше при 160-170°, чтобы сливки не отделились, а рыба осталась нежной», — посоветовал Васильев.

Строганов из окорока с пюре и белыми грибами — это новый взгляд на классику.

Фото: [ Сгенерировано нейросетью ]

«Вместо вырезки использовать можно именно окорок: он плотнее и ароматнее, а в сочетании с белыми грибами получается выразительный зимний вкус. Пюре можно сделать на сливках с добавлением трюфельного масла — так у блюда сразу появляется ресторанный характер», — подчеркнул эксперт.

Голубцы с индейкой и булгуром, сваренным на тыквенном соке — еще одно не самое сложное блюдо, доступное для дома.

«Тыквенный сок — это тренд последних сезонов: он натурально сладковат и имеет особенный яркий вкус. Именно в нем можно сварить булгур или другую крупу, чтобы получить необычный вкус, а голубцы сделать с индейкой — они получатся легкими, не такими жирными, как классические», — пояснил Васильев.

Тушеные говяжьи щеки с трюфельной перловкой — ресторанный must-have, который можно повторить дома.

«Говяжьи щеки — идеальное мясо для долгого томления: их нужно готовить три-четыре часа на низкой температуре, и получится мягчайшее мясо в насыщенном соусе», — заключил бренд-шеф.

