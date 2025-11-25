Британские исследователи пришли к выводу, что умывание утром и вечером может наносить вред коже и ускорять процессы ее старения. Результаты работы были опубликованы в журнале British Journal of Dermatology. Врач-дерматолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Марина Русак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как правильно умываться.

В исследовании участвовали более 100 человек, которых разделили на две группы — с кожными проблемами и без них. Выяснилось, что участники, умывавшиеся два раза в день — перед сном и сразу после пробуждения — получали более низкие визуальные оценки по пятибалльной шкале. Ученые объясняют это тем, что частое умывание смывает с поверхности кожи ацинетобактер — полезные микроорганизмы, защищающие эпидермис от преждевременного старения и различных повреждений. Врач Русак подчеркнула, что представленная информация действительно носит расплывчатый характер.

«В подобных исследованиях часто не учитывается важный фактор: для кожи разных типов потребности в очищении различаются. Например, для жирной и проблемной кожи однократного умывания в сутки объективно недостаточно, особенно в условиях мегаполиса, использования макияжа или постоянного воздействия загрязненного воздуха. Эти нюансы в подобных публикациях нередко умалчиваются, что создает ложное впечатление о “вреде” стандартного режима ухода», — пояснил эксперт.

По его словам, вечером мягкое очищающее средство необходимо для удаления себума, загрязнений и косметики. Утром можно использовать воду или мягкий гель — это зависит от индивидуальных особенностей кожи.

«Более корректная формулировка: “Для лица — один-два раза в сутки со средством — в зависимости от типа кожи”. Для тела ежедневное мытье допустимо, но интенсивное использование мыла лучше ограничивать зонами, где оно действительно необходимо», — заключила Русак.

