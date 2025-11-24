Почему опасно выбрасывать лекарства: грозит ли за это ответственность

Мало кто знает, что существует ответственность за неправильную утилизацию лекарств. Однако она касается не всех и не всегда. Подробнее об этом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Адвокат Яна Воробьева рассказала, что для обычных граждан прямой ответственности за то, что они выбросили просроченные лекарства в мусор, закон не устанавливает. То есть человек не будет оштрафован только за то, что выбросил таблетки в контейнер.

«Медицинские учреждения, аптеки, ветеринарные клиники, производители и любые компании, образующие медицинские отходы, обязаны соблюдать строгие правила обращения с такими отходами. Неправильная утилизация влечет штрафы до 250-350 тыс. рублей (ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления"), а также возможна приостановка деятельности», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Гражданина могут привлечь к ответственности только если он образовал медицинские отходы вне бытовых нужд (например, занимался деятельностью, требующей лицензии) или выбросил препараты в месте, где это может причинить вред окружающей среде.

«Это тоже квалифицируется как нарушение правил обращения с отходами, за что лицо может быть привлечено к административной ответственности», — добавила Воробьева.

Врач-клинический фармаколог Красногорской больницы, кандидат медицинских наук Ирина Акулина отметила, что на сегодняшний день каких-либо специально разработанных нормативных актов в сфере лекарственного законодательства по данному вопросу в стране не существует.

«Необходимо следовать рекомендациям, указанным в инструкции к медицинскому применению лекарственных средств, если производитель указал на порядок уничтожения просроченных лекарственных препаратов. В целом рассматривать данный вопрос можно с позиции экологической и санитарной безопасности», — подчеркнула эксперт.

Дело в том, что лекарство, несмотря на истечение срока годности, по-прежнему продолжает сохранять свою фармакологическую активность, то есть способно оказывать негативные эффекты на живые организмы (к примеру, бездомных кошек и собак, которые могут случайно проглотить их).

«Порядок утилизации в этом случае регулируется Федеральным законодательством «Об отходах производства и потребления», который регулирует управление и ответственность за обращение с отходами», — заключила Акулина.

Уничтожение лекарственных средств — это процесс, который должны осуществлять только организации с лицензией. Способ уничтожения лекарств зависит от их формы выпуска. Жидкие лекарственные средства предварительно сильно разбавляют водой и только после этого сливают в канализационные стоки. Таблетки, которые способны растворяться в воде, перед утилизацией измельчают в порошок, затем растворяют в воде и также сливают в канализацию. Мази и другие нерастворимые лекарственные формы подлежат уничтожению путем сжигания.

Важно помнить, что самостоятельная утилизация взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ категорически запрещена, так как это может привести к непредсказуемым и опасным последствиям. В таких случаях необходимо обращаться к специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешения и оборудование.

