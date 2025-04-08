Непрожитая обида: скрытые смыслы в высказывании Клявера о песнях Костюшкина

Экс-солист культовой группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в программе «Судьба человека» высказался о творчестве бывшего партнера по сцене Стаса Костюшкина после распада дуэта. Клявер не понимает, почему его друг «делает песни ниже своего уровня», и считает, что Костюшкин должен раскрыть себя ярче как исполнитель. Психолог Абравитова увидела в его словах непрожитую обиду, потому что Клявер на планировал выходить из знаменитой группы, с распадом которой абсолютный успех в карьере обоих артистов закончился.

«Сейчас они похожи на сбитых летчиков в нашем шоу-бизнесе. Когда были группой, они входили в первую обойму, были на Эвересте своей славы, сейчас толкутся где-то у подножия этого Эвереста и тот, и другой. Поэтому обида Клявера и непонимание обоснованы. В его критике Костюшкина есть доля правды, потому что потенциал у артиста гораздо больше, нежели он реализует. В общем, это касается и Клявера тоже, потому что сказать, что он полностью реализован как артист, тоже нельзя», — отметила психолог.

Высказывание Клявера — скрытый упрек в сторону Костюшкина, продолжила Абравитова. С одной стороны, подачей он показывает, что переживает за реализацию коллеги, с которым долгие годы был в одной группе. С другой стороны, в его словах завуалирована тема упрека, принижения. Клявер завуалированно указывает на то, что Костюшкин поет гораздо хуже, чем раньше или чем мог бы.

«Все это обрамлено достаточно красиво: «Я переживаю за этого человека и хотел бы его реализации». По факту это обида, которая облачена в красивые обертки», — заключила эксперт.

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