Нестабильность и эмоциональные всплески: какие даты для свадьбы в феврале лучше избегать

Выбирая дату свадьбы, стоит ориентироваться на символику чисел, ведь от них зависит многое. Нумеролог Майя Королева назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучшие и худшие даты для бракосочетания в феврале.

Благоприятные даты, по словам эксперта, это 2, 14 и 22 февраля. Первая дата обладает сильной энергетикой, усиливающей гармонию и взаимопонимание между партнерами.

«Число 2 в нумерологии символизирует сотрудничество, баланс и дипломатию, что делает эту дату прекрасным выбором для пар, стремящихся к прочному и долгосрочному союзу, основанному на взаимном уважении», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

14 февраля, продолжила она, само по себе символизирует любовь и романтику.

«В 2026 году эта дата также несет в себе позитивные вибрации, поддерживающие страсть и чувственность в отношениях. Однако, стоит учитывать, что этот день может быть перегружен вниманием и не подойдет для пар, предпочитающих уединенные и камерные церемонии», — продолжила Королева.

Еще одна дата с повторяющимися двойками — 22 февраля. Она, по словам эксперта, усиливает потенциал для гармоничных отношений. Эта дата благоприятна для пар, стремящихся к равноправному партнерству и взаимной поддержке во всех начинаниях.

«Практически все даты февраля, содержащие число 13, считаются неблагоприятными. Дни, близкие к полнолунию или новолунию, могут принести нестабильность и эмоциональные всплески в отношения», — заключила нумеролог.

