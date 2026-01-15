Сон, душ, суп и бургер: россияне назвали любимые способы борьбы с похмельем, проверенные временем

С похмельем на праздниках столкнулись 67% россиян. Самыми популярными способами борьбы с «недугом» стали сон, душ и жирная пища, выяснили аналитики «Бургер Кинга». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В новогодние праздники большинство россиян (55%), по их собственным словам, стали выпивать меньше в сравнении с прошлым годом. Однако полностью отказались от празднования с алкоголем всего 19% граждан, а 81% все же употребляли спиртное, следует из данных опроса.

Похмелье на утро после праздника настигло 67% опрошенных, при этом каждый третий респондент вообще никогда не испытывал недомогания после выпитого. Любимыми средствами борьбы с «недугом» россияне назвали: сон (64%), душ или ванну (38%), богатую углеводами и жирами пищу (35%), лекарственные средства (26%). Лучшая еда после бурной вечеринки или застолья: наваристый суп (37%), лапша быстрого приготовления (36%), бургер и картошка фри с газировкой (32%), домашняя еда (30%), легкие каши и бульоны (28%).

По результатам опроса было составлено «отрезвляющее» комбо: бургер с говядиной (39%), картошка фри (37%), чай (36%), лимонад (30%), картофель по-деревенски (29%), наггетсы (27%), крылышки или стрипсы (25%), ролл с курицей (24%). К фастфуду некоторые россияне были бы не против добавить минеральную воду, суп и пиво.

