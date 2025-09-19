Нестабильный эмоциональный фон и тревожность: что нельзя делать три дня после затмения Венеры 19 сентября

Затмение Венеры можно будет наблюдать в небе днем 19 сентября. Как и любое другое астрономическое явление, оно окутано мистикой и суевериями. Считается, что в течение трех дней после такого события энергетика планеты особенно нестабильна, что может повлиять на различные аспекты жизни. Чего же стоит избегать в это время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По ее словам, стоит отложить любые важные начинания. Венера связана с любовью, красотой и финансами, поэтому запуск новых проектов, связанных с этими сферами, таких как открытие салона красоты, заключение брака или крупные инвестиции, лучше перенести на более благоприятный период. Нестабильная энергия затмения может негативно повлиять на их успех.

«Избегайте принятия радикальных решений. Эмоциональный фон в эти дни может быть особенно неустойчивым. Не рекомендуется принимать судьбоносные решения, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, например, увольнение с работы, развод или переезд в другую страну. Постарайтесь сохранить спокойствие и обдумать все "за" и "против", прежде чем что-либо предпринимать», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Необходимо контролировать свои эмоции, так как Венера управляет чувственностью и эмоциональностью.

«В период после затмения вы можете чувствовать себя особенно раздражительным, обидчивым или тревожным. Важно осознавать это и стараться контролировать свои реакции. Избегайте конфликтных ситуаций и эмоциональных всплесков. Также не делайте крупных покупок. Финансовые решения, особенно крупные приобретения, лучше отложить. Энергия Венеры, связанная с материальным благополучием, в это время ослаблена, что может привести к необдуманным тратам или невыгодным инвестициям», — заключила Королева.

Ранее синоптики раскрыли прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 20 и 21 сентября.