Погода в Подмосковье на выходные: потепление до +16, но дожди и гололедица испортят планы

В Москве и Подмосковье с 28 по 30 марта ожидается солнечная погода с периодическими дождями. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как отметил синоптик, в субботу, 28 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами в первой половине небольшой дождь.

«Температура ночью составит от +4 до +6, днем от +13 до +15 градусов, по области ночью -1…+4, днем ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью от 3 до 8 м/с. Ночью местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, в воскресенье, 29 марта, в столичном регионе также ожидается облачная погода, однако преимущественно без осадков.

«Температура ночью составит от +4 до +6, днем от +14 до +16 градусов, по области ночью 0…5, днем ожидается от +11 до +16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью от 3 до 8 м/с», — сказал он.

В понедельник, 30 марта, ночью пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, ветер будет дуть слабый. Днем ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +8 до +13 градусов, ветер будет дуть юго-западный.

