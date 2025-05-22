Незамужним женщинам нельзя брать в руки веник: народные приметы и традиции Мефодиева дня 24 мая

Православные верующие 24 мая чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народе день называют Мефодиев или Мокий Мокрый. Что можно и нельзя делать 24 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Братья Кирилл и Мефодий — уроженцы города Солуни (ныне Салоники, Греция), вошли в историю как славянские просветители, создатели славянской азбуки и распространители христианства среди славянских народов. Кирилл, изначально носивший имя Константин, отличался острым умом и тягой к знаниям. Он получил блестящее образование в Константинополе, где изучал философию, риторику, грамматику и другие науки. Мефодий, старший брат, избрал путь военной карьеры, но впоследствии оставил службу и принял монашеский постриг.

В середине IX века братья были отправлены с миссией к хазарам, а затем — в Великую Моравию, где князь Ростислав просил прислать учителей, способных проповедовать христианство на славянском языке. Именно для этой цели Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку — глаголицу (а позднее — кириллицу, названную в честь Кирилла), перевели на славянский язык богослужебные книги и начали обучать славян письму и вере.

Их деятельность встретила сопротивление со стороны немецкого духовенства, считавшего, что богослужение должно вестись только на трех языках: латинском, греческом и еврейском. Братьев обвинили в ереси, но они сумели отстоять право славян на богослужение на родном языке перед Папой Римским.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Отходят сморчки — жди белых грибов;

Туман в этот день — к мокрому лету;

Кошка крепко уснула брюшком кверху — будет тепло или даже жарко, спрятала мордочку — будет непогода;

Дождь в этот день предвещал влажное лето;

Восход солнца багровый — лето будет жаркое;

Лошадь потряхивает гривой — скоро начнется дождь;

Фазан с вечера усаживается на ветки деревьев — к сухой тихой ночи;

Не принято заниматься полевыми работами, чтобы град не побил все всходы;

Незамужние женщины не брали в руки веник и не подметали пол в доме, чтобы не остаться без жениха;

На Мокия не начинали новые дела, опасаясь, что ничего не получится;

Не стоит покупать вещи в день Мокия Мокрого, так как приметы гласят, что они не прослужат долго.

Именины в этот день празднуют: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр, Михаил, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрена и Юлия.

Ранее психолог объяснила, как замотивировать ребенка читать книги летом.