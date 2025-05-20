«Главное — не заставлять»: психолог объяснила, как замотивировать ребенка читать книги летом

В период летних каникул дети стремятся совсем забыть об учебе и отдохнуть, но родители зачастую требуют от них продолжить занятия или хотя бы прочитать список литературы на лето. Повлиять на интерес ребенка к чтению бывает очень трудно. Как это сделать с легкостью, без скандалов и угроз, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, важно не заставлять ребенка, так как это отбивает всякую охоту читать книги.

«Это общая проблема школьного обучения и в принципе родителей, которые заставляют ребенка, а потом удивляются, что он такой пассивный. Ребенок просто ждет, когда родители что-нибудь придумают и дадут ему занятие, он усвоил, что не надо искать себе никакое занятие», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что родителям в первую очередь нужно понять, зачем их ребенку чтение, для чего это нужно.

«Это не то, что мы просто запихиваем в ребенка школьную программу, и он будет от этого счастлив. В 90% случаев дети слишком малы для школьной программы. Если мы хотим, чтобы дети читали, то не надо в них впихивать школьную программу. И выделите хотя бы 5-10 минут для того, чтобы обсудить с ребенком, что он прочитал», — добавила Метальникова.

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Ребенок, продолжила она, захочет читать, если приложить немного родительского внимания и разобраться, что ему интересно.

«Даже если это не школьная программа, а какие-нибудь веселые книги по математике. Важно разобраться и потратить время, чтобы найти эти книги для ребенка. Можно прочитать, допустим, страницу вместе с ребенком и обсудить. Эта страница будет бесконечно ценна. Даже если ребенок начнет читать, например, Пушкина, начнет с ним знакомиться вместо остальной школьной программы, это будет замечательно», — отметила психолог.

Важно показывать ребенку пример, продолжила эксперт, так как дети в любом случае моделируют свое поведение с родителей.

«Если вы сами не читаете, бесполезно пытаться в ребенка это впихнуть. Приходите к ребенку настырно, показно, читайте в его комнате вместе с ним, перед его носом. И он проникнется, не может быть такого, чтобы он не проникся, если каждый день видит, что вы ему на сон грядущий читаете 15 минут», — посоветовала Метальникова.

Необходимо вложить свое время и силы, чтобы ребенок начал читать, если родители действительно этого хотят, заключила психолог.

Ранее эксперт рассказала, как родителям и школьникам не устать друг от друга на каникулах.