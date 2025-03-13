«Ни о каком перемирии речь не идет»: как на самом деле будет решаться конфликт на Украине

После встречи американской и украинской делегаций в Джидде общественность получила искаженный сигнал, развивающийся в жанре манипулятивной PR-кампании. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов. Эксперт рассказал, как на самом деле будут происходить переговоры вокруг украинского кризиса.

Боевая пропаганда

По итогам переговоров в Саудовской Аравии офис лидера киевского режима Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором отмечалось, что Киев готов согласиться на предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней с возможным продлением по согласию сторон. По словам политолога Мартынова, ни о каком перемирии речи не идет. Из Джидды общественность получила искаженный сигнал, потому что негласно за столом переговоров присутствовали британские спецслужбы, плотно работающие с украинцами, а часть deep state США, ненавидящая президента Дональда Трампа, контролирует основные СМИ.

«Сигнал развивается в жанре манипулятивной PR-кампании, в чем британцы мастера. Посмотрите заголовки: «Путин даст ответ Трампу сегодня» и так далее. Создается впечатление, что это некий решенный вопрос, на который еще пока не ответил Путин, но ответит буквально через пять минут. На самом деле, это химера, как и все вокруг Украины, кроме того, что происходит непосредственно на поле боя. Все остальное — это пропагандистский дым», — отметил эксперт.

Правда из Джидды

Если выпрямить искаженный сигнал после встречи в Джидде и понять, что сказали источники — участники с американской стороны, то в сухом остатке практически ничего не останется с точки зрения реальных договоренностей, кроме того, что встретились и поговорили, продолжил Мартынов.

«Американцы в свойственной себе манере давления заявили о возобновлении военных поставок, которые были приостановлены с точки зрения американского законодательства не вполне законно. Контракты на военные поставки, подписанные еще администрацией Байдена, — довольно затруднительно разрушаемые документы, потому что они составлены должным образом», — объяснил эксперт.

Вторым реальным итогом встречи в Джидде стало возобновление обмена разведданными, которое на самом деле не прекращалось, продолжил Мартынов. Те же самые британцы не прекращали передачу данных разведки Украине, а Лондон находится внутри атлантического взаимодействия с США по этому вопросу.

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«Если подвести черту, ничего принципиально нового ни перед этой встречей, ни после нее не случилось. Зато случилось очень много PR-шума, очень много нервных всхлипываний, переживаний и всего остального. Это и называется боевая пропаганда, это и называется информационная прокси-война», — подчеркнул политолог.

Медиапропаганда Запада в том числе является попыткой морально-психологического воздействия на граждан и руководство РФ. Россия переживает достаточно непростой исторический период, ведется экзистенциальная борьба за пространство и мировоззрение россиян, считает эксперт.

«Здесь они, я думаю, отчасти просчитались. Вчера довольно красноречивый ответ на подобные информационные атаки был сделан руководством России в Курске — в штабе группировки, куда президент Путин, верховный главнокомандующий, приехал в полевой военной форме», — добавил он.

Что дальше

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился во «Внуково» 13 марта, сообщил корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры в Москве с американской делегацией. Политолог Мартынов назвал сложившуюся вокруг Украины ситуацию челночной дипломатией. По его словам, Уиткофф в Москве попробует получить мнение Кремля на счет готовности Украины прекратить огонь на 30 дней под гарантией США.

«Предположим, что такие обещания украинские делегаты, ведомые британскими спецслужбами, дали американской стороне. Он расскажет в подробностях, искаженные сигналы ни для кого не являются основанием. Россия внимательно послушает, что на самом деле было в Джидде. Далее Москва запросит — какого рода гарантии США дают для исполнения со стороны Украины вышеперечисленных обязательств, в том числе и с точки зрения прекращения огня», — сообщил Мартынов.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, встанет вопрос поставок вооружения ВСУ, будет также обсуждаться тема гарантий невступления Украины в НАТО и ее последующей демилитаризации. Существует и вопрос оккупированных территорий — новых регионов, принятых в РФ в административных границах, которые были еще на советской карте.

«Часть этих территорий до сих пор находится под контролем Украины, но это дискуссионный вопрос. Что касается нахождения террористов в форме ВСУ в Курской области — это вообще за пределами этих переговоров. Если кому-то кажется в Британии, что это предмет переговоров, это не предмет. Террористы подлежат соответствующему обхождению, как с террористами», — отметил политолог.

Москва составит свое мнение по поводу того, что расскажет Уиткофф, американцы его выслушают, после вновь встретятся с украинцами. И каждый шаг в рамках челночной дипломатии будет сближать конфликтующие стороны, но это совсем не похоже на то, что транслируют западные медиа относительно моментального ответа, заключил Мартынов.

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