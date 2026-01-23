«Ничего хорошего Славу не ждет»: психолог прокомментировала открытую любовь певицы к алкоголю

Необычное откровенное поведение певицы Славы в соцсетях может быть продуманным ходом или деградацией личности, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. Артистка позволяет себе материться, выкладывает откровенные фото и видео, а также она поднимала тему того, что для женщины вполне нормально прощать измены. Теперь певица открыто показывает свою любовь к алкоголю.

По словам психолога, певица Слава нашла свою нишу, которую пока никто не занимал в российском шоу-бизнесе. Такие попытки быть «плохой девочкой», которая может похулиганить, выпить, в том числе на сцене, и резкое слово сказать, были у Лолиты, отметила Абравитова.

«Но Лолита, на мой взгляд, сейчас немножко ушла в тень. Эта ниша освободилась, поэтому Слава туда и залетела. Поэтому она сейчас устраивает этот треш, играя вроде бы на откровенности, но, если это выстроенная позиция, то есть определенного рода манипуляция — я такая, какая есть и ничего не скрываю, говорю все в лицо, принимайте меня такой», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, продолжила психолог, есть и вторая версия. Если это поведение не выстроено специально, и певица Слава действительно такая, какая есть и это демонстрирует — возможно начало деградации личности, в том числе от алкоголя.

«На фоне этой деградации человек уже ведет себя, как в народе говорят, пьяному море по колено. То есть, действительно может позволить все, потому что он не считает это чем-то переходящим красные линии или социальные нормы поведения. Тогда это совершенно другая история, которая будет развиваться в ту сторону, когда человек уже наговорил такого, чего нельзя было говорить, и ему это выходит боком», — добавила психолог.

Либо, продолжила она, поведение человека начинает зашкаливать и его начинают «отменять». Сначала посмеиваются, потом считают «фриком», а потом «отменяют».

«Потому что зритель не хочет идти на такого певца, артиста, от которого можно ждать что угодно. Например, упадет на сцене, уснет, концерта не будет. Организаторам такие артисты тоже не нужны. Поэтому все зависит от того, какой сценарий работает — либо продуманная история, либо ничего хорошего Славу не ждет», — заключила Абравитова.

