«Залечь на дно»: эксперты рассказали, как Ларисе Долиной вернуть себе любовь народа

После скандала с квартирой, Ларису Долину начали массово «отменять» по всей стране, а ее выступления в концертных залах сопровождаются не аплодисментами, а укоризненной тишиной. Сможет ли Долина вернуть себе любовь народа и что она может для этого сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, чтобы артистку простила публика, ей придется «каяться», например, выступать на благотворительных мероприятиях, петь пронзительные песни, которые берут за душу.

«Не как Алла Пугачева, которая, по слухам, недавно спела обиженную песню. Каяться не только прямо, но и косвенно — жертвовать большие суммы на благотворительность, фондам. Вести политику добрых дел. В принципе, мнение публики долго не держится. Даже если скандал был долгим, например, как с «голой» вечеринкой», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Долиной, продолжила эксперт, стоит просто вести себя адекватно и чуть более дружелюбно, чем раньше.

«Мне кажется, этого будет достаточно. И через пару-тройку месяцев все схлынет. Может быть, действительно залечь на дно. На людей сейчас валится огромный вал информации, поэтому, чем меньше они слышат про кого-то, тем меньше они про него помнят», — добавила Метальникова.

По словам психолога, это хороший момент для Долиной, чтобы подумать о себе, о своем амплуа, о том, что она хочет делать дальше.

«Крест не по силам не дается. Для чего-то ей эта ситуация была. Хотя многие, я в том числе, считают, что этот скандал был раздут застройщиками, срежиссирован, чтобы люди покупали новые квартиры, а не вторичку. Не знаю, насколько в курсе сама Долина, может быть, это тоже свалилось как гром среди ясного неба, но тоже важно на эти схемы обращать внимание», — подчеркнула психолог.

После этого случая, продолжила эксперт, артистка может выбрать какую-то совершенно новую страницу в музыке и вообще в восприятии женщин старше 50 лет.

«Потому что она как раз из тех женщин, которые практически невидимы в поп-культуре. Вообще про них крайне мало говорят и крайне мало о них знают. Они просто исчезают медленно, но верно отовсюду. Это как раз может быть в том числе шанс повернуть вспять эту тенденцию. Поэтому, если хватит пороху в пороховницах, то это будет отличная волна известности и славы, которую спокойно можно обернуть себе на пользу и вернуть народную любовь», — заключила эксперт.

