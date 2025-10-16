«Ничего, кроме гордости»: Лолита поддержала номинацию Валерии на «Грэмми»

Певица Валерия с композицией «Исцелю» стала номинантом престижной музыкальной премии «Грэмми» благодаря работе саунд-продюсера и аранжировщика Энди Платона, рассказал телеканалу РЕН ТВ продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин. Он отметил, что это первая российская поп-композиция на русском языке, прошедшая отбор на «Грэмми», и подчеркнул важность достижения для всей команды. Есть ли у Валерии шансы получить музыкальную премию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали другие российские звезды.

Пригожин также заявил, что на эту новость могут откликнуться как поклонники, так и завистники, которые могут попытаться повлиять на процесс номинирования. При этом он подчеркнул, что само участие в конкурсе является честным достижением и не связано с какими-либо скандалами. Как отметил певец Юрий Лоза в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», россиян не должна волновать американская музыкальная премия.

«Зачем нам знать, что там у них происходит? "Грэмми" — это не наша премия, а американская. Если бы это была наша премия, то можно было бы обсуждать. Это чужие какие-то конкурсы, премии и фестивали», — выразил мнение артист.

Певица Лолита Милявская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», напротив, заявила, что испытывает гордость за Валерию, и обратила внимание на важность данной премии.

«Могу сказать, что ничего, кроме чувства гордости, у меня не возникло, ни одной эмоции больше. Вообще попасть в список номинантов уже очень круто, а получить или нет — дело десятое. Понятно, что это мировой тренд, но, вероятно, есть номинации для иностранцев, и Лера давно достойна громких наград, поэтому вы меня порадовали этой новостью», — поделилась Милявская.

