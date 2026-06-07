Незаконная жара: как легально сбежать из душного офиса на 4 часа раньше

Аномальная жара, накрывшая многие регионы России, не дает сотрудникам автоматического права перейти на дистанционную работу. Эксперт по трудовому праву Сергей Колонтаев разъяснил, при каких температурах можно требовать сокращения дня, а когда — оформлять удаленку по соглашению с работодателем.

Основатель HR-агентства «Кадры Онлайн» Сергей Колонтаев в беседе с «Газетой.Ru» отметил: само по себе повышение температуры — не законное основание для перевода персонала на работу из дома. По словам эксперта, дистанционный формат либо оформляется добровольным соглашением, либо вводится при чрезвычайных ситуациях. Обычная летняя жара под эти критерии не попадает.

Единой «точки кипения», дающей безусловное право уйти на удаленку, в законе нет. Однако температурные нормы для микроклимата на рабочем месте существуют. Для офисных сотрудников допустимый верхний предел в теплый сезон — 28 градусов.

По словам эксперта, при 28,5 градуса рабочий день сокращается на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — сразу на четыре часа. Эти значения дают право требовать замеров температуры, установки кондиционеров, дополнительных перерывов или временного перевода на удаленку.

Но есть категории, которым удаленка не светит в принципе. Колонтаев уточнил, что физически к объекту привязаны станочники, водители, курьеры, строители, продавцы, медики на приеме и работники общепита. Для них работодатель обязан организовать кондиционирование, перенос смен на утренние часы, прохладные комнаты для отдыха и воду. При уличных работах выше 32,5 градуса рекомендуют работать интервалами по 15-20 минут с отдыхом в охлаждаемом помещении.

Что касается зарплаты, позиция закона однозначна.

«Трудовой кодекс прямо закрепляет, что дистанционный формат не является основанием для уменьшения заработной платы», — резюмировал Колонтаев.

При простое по вине работодателя платят не менее двух третей среднего заработка, при независящих причинах — не менее двух третей оклада пропорционально времени простоя.