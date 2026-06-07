Крестный против крестной: в РПЦ объяснили, можно ли жениться на куме своих детей

Русская Православная Церковь разъяснила, допустим ли брак с женщиной, которая является крестной матерью детей одного из будущих супругов. Ответ оказался не таким однозначным: наряду с категорическим запретом на кровное родство существуют случаи, требующие индивидуального разбора.

Православие относится к браку как к священному таинству, где важна не только гражданская формальность, но и духовная чистота союза. Жесткое правило церкви гласит: кровные родственники (например, брат и сестра) венчаться не могут. А вот с так называемым «духовным родством» — связью между крестными родителями и их крестниками — ситуация сложнее.

Вопрос о возможности брака между кумом и кумой, то есть мужчиной и женщиной, которые крестили одного ребенка, не имеет однозначного «нет» во всех случаях. Церковные каноны предусматривают здесь пространство для исключений. Однако каждое такое решение принимается в индивидуальном порядке церковной властью. Просто прийти в храм и подать заявление не получится: венчание без специального благословения в подобных ситуациях невозможно. Священнослужители обязаны тщательно проанализировать обстоятельства и соотнести их с действующими канонами.

Протоиерей Андрей Ефанов в комментарии для издания pronedra.ru подчеркнул, что православный брак — это не свод правил и запретов. Главной основой семьи, по его словам, является духовная близость супругов. Для христианской семьи принципиально важно, чтобы муж и жена не просто жили под одной крышей, а поддерживали друг друга в вере, вместе молились и стремились к Богу.

По мнению священнослужителя, именно такое внутреннее единство помогает супругам переживать житейские бури и укрепляет союз на долгие годы. Так что даже если каноны формально допускают брак с кумой, без искренней веры и благословения духовника такой союз церковь вряд ли признает полноценным таинством.