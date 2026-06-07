Тревожный сигнал: у мигрантов в российском регионе вдвое выросла доля опасных инфекций

В Рязанской области резко выросло число иностранных трудовых мигрантов с социально опасными заболеваниями, узнала редакция RYAZAN.KP.RU . По итогам 2025 года медики выявили 75 таких случаев — это ровно в два раза больше, чем годом ранее. В «тройку лидеров» вошли туберкулез, ВИЧ и сифилис.

Региональное управление Роспотребнадзора подвело неутешительные итоги медицинского контроля за приезжими. В 2025 году обязательное освидетельствование прошли более 27 тысяч иностранцев, работающих в области. У 75 из них нашли заболевания, представляющие прямую угрозу для местного населения.

Цифры говорят сами за себя: год назад таких пациентов было 33. Таким образом, прирост составил более 100 процентов.

В отношении 72 заболевших мигрантов ведомство приняло жесткие меры — решение о нежелательности дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации. Формально это означает, что их должны выдворить из страны.

Но инфекционные риски не ограничиваются «классическим» набором. С 2023 года Роспотребнадзор совместно с областным Минтруда ведет мониторинг организованных групп мигрантов, прибывающих из государств, неблагополучных по холере. Кроме того, в 2025 году на территории Рязанской области регистрировались завозные случаи лихорадки Денге и малярии — болезней, которые раньше ассоциировались исключительно с тропическими регионами.

Ситуация остается на контроле санитарных врачей. Вопрос в том, насколько система здравоохранения готова к новым вызовам, когда «букет» инфекций, привозимых мигрантами, становится не только разнообразнее, но и опаснее.

Ранее сообщалось, что в округе Мерсед обнаружили скрытую циркуляцию опасного вируса кори.