«600 рублей за хлеб»: мать уехавшего в США комика пришла в ужас от цен

Мать российского стендап-комика Александра Незлобина, который несколько лет назад перебрался жить в США, испытала культурный шок в местном продуктовом магазине. Женщина назвала цены на обычные товары «сумасшедшими» — за батон хлеба там просят сумму, на которую в России можно купить целую корзину продуктов, пишет Lenta.ru .

Юморист Александр Незлобин, известный по выступлениям в жанре стендап и работе на российском телевидении, а ныне проживающий в США, решил показать подписчикам своего YouTube-канала необычное семейное видео. Вместе с матерью он отправился за покупками, и поход в обычный американский супермаркет превратился в эмоциональное реалити-шоу.

Камера зафиксировала момент, когда родительница комика взяла в руки упаковку молодого картофеля и увидела ценник: почти 4 доллара. По текущему курсу это около 300 рублей, однако на момент съемки сумма достигала 400 рублей. Женщина не смогла сдержать эмоций.

«Вот это очень дорого. 400 рублей? У нас килограмм стоит 80-100 рублей. С ума сойти», — отметила она.

Следующим ударом по бюджету стал хлеб. Батон в американской пекарне тянул на 6 долларов (440 рублей по текущему курсу или все 600 — по курсу на момент записи). Здесь нервы сдали окончательно.

Сам Незлобин, известный своим ироничным подходом к жизни, не стал утешать родственницу стандартными объяснениями про разницу в зарплатах и налогах. Вместо этого юморист пошутил, что высокие цены в Штатах — это справедливая плата за что-то вроде национальной неидеальности. По версии комика, продукты там дороже, чем в России, потому что «американцы не заслуживают хорошо жить».

Ролик набрал популярность у зрителей по обе стороны океана. Мнения разделились: одни поддерживают мать Незлобина, недоумевая, как можно платить 600 рублей за булку хлеба. Другие напоминают, что уровень доходов в США тоже отличается, и сравнивать ценники без учета зарплат некорректно. Однако сам факт того, что близкий человек известного эмигранта с ностальгией вспоминает российские 80-100 рублей за картошку, вызвал оживленную дискуссию.