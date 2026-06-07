Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что европейские политики осознали необходимость возобновления диалога с Россией, однако перед этим им предстоит пройти через этап признания собственных ошибок. По словам спикера, Евросоюз утратил былое влияние на мировой арене, оказавшись в политическом вакууме. Слова спикера публикует ТАСС .

В интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину глава верхней палаты российского парламента дала оценку текущему кризису в отношениях Москвы и Брюсселя. По словам Матвиенко, в европейских столицах уже пришли к пониманию, что прежний курс завел в тупик. Политики ЕС видят необходимость начинать разговор с Россией и выстраивать связи, но для этого им придется провести серьезную работу над ошибками, признав ошибочность попыток изолировать и «стереть с карты» нашу страну.

Спикер Совфеда также отметила, что Европа потеряла свои позиции в глобальной политике. По ее словам, регион оказался «вне политики» — то есть перестал быть самостоятельным центром принятия решений. Сейчас европейские лидеры лихорадочно ищут себе место, пытаясь хоть как-то доказать, что они по-прежнему способны на что-то влиять.

Говоря о внутреннем климате в самом Евросоюзе, Матвиенко высказалась предельно жестко. По ее мнению, в Европе потеряли чувство меры, одержимые русофобией. Санкционная политика и попытки сдерживать развитие других стран, убеждена председатель Совфеда, загнали в экономический тупик не только саму Европу, но и весь остальной мир.

Завершая интервью, Валентина Матвиенко перешла к риторическим вопросам, обращенным к западным оппонентам:

«Давайте серьезно говорить, о более серьезных вещах, которые сегодня беспокоят всех и вся. Куда мы катимся? Что происходит? Ну когда это сумасшествие закончится? Это очень опасно».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разнесли обращение Зеленского к Путину.