Пожар в Нововоронеже унес жизни троих братьев, трагедия потрясла город
МК: пожар в Нововоронеже унес жизни троих братьев, трагедия потрясла город
В Нововоронеже пожар в жилой квартире унес жизни трех братьев 6, 10 и 19 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трагедии, пишет МК.
Пожар в жилой квартире унес жизни трех братьев
Ранним утром 7 июня в Нововоронеже на Парковом проезде произошел пожар в одной из квартир, в результате которого погибли трое родных братьев. Двое младших, шести и десяти лет, скончались на месте от отравления угарным газом.
Старший брат был госпитализирован, но спасти не удалось
19-летнего старшего брата спасатели обнаружили еще живым и в критическом состоянии доставили в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, юноша скончался от полученных ожогов и тяжелой интоксикации продуктами горения.
Следственные действия и уголовное дело
По факту трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия проводится тщательный осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели.
Экспертизы и меры предосторожности
Следователи выясняют все обстоятельства, включая условия проживания и наличие автономных пожарных извещателей в квартире, которые могли бы предупредить семью о начале задымления и спасти жизни детей.