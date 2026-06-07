Не просто копия: названы три главных отличия новой Volga K50 от китайского Geely Monjaro

Нижегородский кроссовер Volga K50, который уже сошел с конвейера местного завода, оказался не просто копией китайской модели Geely Monjaro. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков перечислил несколько ключевых отличий, включая более удобные сиденья, другой материал обивки и доработанную мультимедиа.

По словам автоэксперта Максима Кадакова, российская версия кроссовера получила ряд улучшений, которых лишена оригинальная китайская модель. Самое заметное нововведение касается мультимедийной системы. «В «Волге» сразу появилась поддержка интеграции со смартфонами через Android Auto и Apple CarPlay», — отметил Кадаков. На донорском Geely Monjaro функция Apple CarPlay, по его словам, добавилась только спустя пару лет после старта продаж.

Еще одно отличие — материалы отделки салона. Сиденья в Volga K50 обиты экокожей, тогда как в исходной китайской модели использовалась алькантара. Эксперт не стал называть это однозначным плюсом или минусом, но подчеркнул: изменение есть, и оно заметно.

Технические доработки тоже не обошли стороной. Инженеры увеличили объем бачка омывателя с четырех до пяти литров — мелочь, а приятная, особенно в межсезонье, когда грязь на дорогах требует частой очистки стекол.

Помимо этого, производитель анонсировал расширенный список комплектаций по сравнению с китайским аналогом. Базовая версия кроссовера Volga уже получила ценник: российским покупателям она обойдется в 4,2 миллиона рублей. Насколько эта сумма соответствует уровню оснащения и стоит ли переплачивать за «экокожу и увеличенный бачок», рынок покажет в ближайшие месяцы.

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