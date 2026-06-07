Жители Стаханова сообщили о последствиях удара украинского БПЛА

В Стаханове Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получили ранения два мужчины. Пострадавших доставили в местную больницу.

Удар беспилотника по гражданскому автомобилю

В Стаханове Луганской Народной Республики гражданский автомобиль Опель Виваро был поражен украинским беспилотником. Информация о происшествии поступила от правительства республики.

Пострадавшие и оказание помощи

В результате атаки двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в Стахановскую центральную городскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Продолжаются заявления о нападениях на мирных жителей

В официальном сообщении отмечается, что атаки беспилотников ВСУ по гражданской инфраструктуре и транспортным средствам продолжаются, причиняя вред мирному населению.