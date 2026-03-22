Никакой подготовки к лету: как певице Валерии удается всегда оставаться стройной

Певица Валерия во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» рассказала о секретах своей стройности и опровергла миф о похудении с помощью йоги, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Журналисты сделали комплимент внешнему виду артистки и поинтересовались, как она готовится к летнему сезону. Звезда ответила, что постоянно следит за собой, поэтому смена времени года не имеет для нее никакого значения.

«Сезоны на меня не влияют никак», — сообщила Валерия.

Помимо этого, представители прессы спросили, что является главным фактором стройности — диета или физические упражнения. Исполнительница заверила, что йога полезна для здоровья, но сбросить вес она не поможет.

«Для того чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание», — заявила певица.

Ранее Валерия призналась, что не слушает свои песни.