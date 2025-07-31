Нижегородский пес Кругетс умер: история знаменитого «толстячка», похудевшего на 40 килограммов

Знаменитый пес Кругетс, прославившийся в интернете благодаря своей истории спасения и похудения, умер в ночь на 31 июля, сообщили в приюте «Сострадание НН», где о нем заботились больше года. Что известно о жизни самого популярного пса России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Весил до 100 килограммов

Собаку обнаружили на улице осенью 2023 года в крайне тяжелом состоянии. Как рассказали в приюте, он практически не мог стоять и весил, по первым оценкам, до 100 килограммов — больше, чем средний взрослый человек. Его тело было деформировано, суставы страдали от перегрузки, развились пролежни. Позже ветеринары уточнили: из-за больших габаритов и отсутствия подходящих весов, показатели были неточны, и реальный вес составлял примерно 80 килограммов.

По словам зоозащитников, животное могло пострадать от «пищевого насилия»: его могли перекармливать намеренно, ради забавы, а затем просто выбросили на улицу.

«Мы используем термин "пищевое насилие". Его откормили намеренно, а потом выбросили. Пес был обречен на смерть, он не мог ни стоять, ни ходить, ни скрыться от опасности», — рассказал «Российской газете» руководитель ветгоспиталя «Зоозащита НН» Илья Казаков.

Диеты, процедуры и потеря 40 килограммов

После спасения Кругетса поместили в приют «Сострадание НН». Там ему организовали специальный рацион, физиотерапию, массажи и постепенные прогулки. По данным KP.ru, всего за несколько месяцев он сбросил около 40 килограммов — вес сократился почти вдвое.

Некоторые источники утверждают, что максимальная потеря веса достигала 50 килограммов, но официально минимальное зафиксированное значение веса собаки составило около 55-56 килограммов.

Стал звездой, но семью так и не нашел

История «толстого пса» стала вирусной: Кругетс обрел популярность в социальных сетях. О нем создавали мемы, рисовали фан-арты, а новости о его прогрессе регулярно публиковали СМИ. Несмотря на известность, найти новых хозяев для пса не удалось.

Потенциальных желающих отпугивали проблемы с суставами и необходимый уход. В приюте уточняли: Кругетс не агрессивен, спокоен, поддается дрессировке и мог бы стать отличным компаньоном для частного дома с огороженной территорией. Однако дожить до этого питомец не сумел.

Последние дни

Накануне смерти псу внезапно стало плохо. По словам работников приюта, он резко потерял активность, было принято решение поместить его в стационар, где ветеринары пытались его стабилизировать, однако организм Кругетса не выдержал.

Сейчас в социальных сетях и комментариях к новостям — десятки сообщений от пользователей, выражающих соболезнования и благодарность волонтерам за то, что подарили псу год заботы, любви и новой жизни.

«Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда. Мягких облачков и вкусняшек тебе, наш мальчик», — написали волонтеры приюта после его смерти в официальном паблике «ВКонтакте» приюта «Сострадание НН».

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