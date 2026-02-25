Ногти, зубы и покупки: почему 27 февраля лучше отложить поход к врачу и в магазин

27 февраля православная церковь чтит память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. В народе этот день называют ласково — «Весноуказчик», ведь по погоде на Кирилла судили, какой быть весне. А еще в старину 27 февраля отмечали праздник с забавным названием — «Бабьи взбрыксы». Женщины несли гостинцы и подарки повитухам, которые принимали у них роды, чтобы те и дальше оберегали здоровье детей. В этот день было принято печь пироги, ставить на стол мед и пряники, угощать каждого гостя.

Однако с этим днем связано и немало строгих запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно, чтобы не навлечь на себя беду.

Что категорически нельзя делать 27 февраля 2026 года:

· Стричь волосы и ногти. Это главный запрет дня. Считалось, что вместе с остриженными ногтями и волосами можно «срезать» свою судьбу, здоровье и удачу. Любые манипуляции с телом, включая маникюр и педикюр, лучше отложить. · Посещать врача без острой нужды. По поверьям, в этот день медики могут не распознать истинную причину болезни и лишь навредят пациенту. Особенно это касалось стоматологов — лечение зубов в Кириллов день считалось бесполезным. Церковь же в целом рекомендует в праздники заботиться о духовном здоровье, а не о телесном, если нет угрозы для жизни. · Кормить птиц хлебом, оставшимся от семейной трапезы. Согласно народным приметам, это могло привести к тому, что кто-то из семьи покинет родной дом. Хлеб лучше отдать птицам отдельно или использовать для других целей. · Покупать одежду. В этот день приобретенные вещи, особенно предметы гардероба, быстро придут в негодность. А вот покупка мебели, техники или недвижимости, наоборот, сулила удачу. · Пытаться «править» судьбу. Наши предки верили, что 27 февраля нужно довериться течению событий и не сопротивляться, если день идет не по плану. · Хвастаться. По поверью, хвастовство в этот день притягивает неприятности. · Употреблять алкоголь. Запрет не распространялся на старинный славянский напиток — сбитень. Его готовили из меда, трав и пряностей, пили горячим, чтобы укрепить иммунитет и согреться.

В народе также верили, что если 27 февраля стоит ясная погода — жди скорых морозов. А вот если день пасмурный и снежный — весна будет ранней и теплой.