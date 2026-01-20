Новая 18-летняя Toyota: «Российская газета» нашла Camry с пробегом 9,7 тыс. км за 6,7 млн рублей

В условиях, когда новые мощные автомобили становятся для многих россиян недоступными из-за возросших таможенных платежей, ценители легендарной надежности все чаще обращаются к вторичному рынку. Здесь иногда встречаются настоящие раритеты, такие как уникальная Toyota Camry 2008 года, о которой сообщила « Российская газета » (РГ).

Этот автомобиль японской сборки, приобретенный когда-то у официального дилера, представляет собой капсулу времени: за 18 лет он проехал всего 9,7 тысячи километров. Салон машины до сих пор обтянут заводской защитной пленкой и сохранил запах нового автомобиля, а все агрегаты, включая бензиновый двигатель 2.4 литра (167 л. с.) и классическую автоматическую коробку передач, находятся в идеальном техническом состоянии.

Однако за эту «консервацию» продавец в Оренбургской области просит весьма неординарную сумму — 6,7 миллиона рублей. Для сравнения, новая Toyota Camry 2025 модельного года у дилеров начинается от 4,4 миллиона рублей, но это будет гибридная версия с вариатором китайской сборки. Таким образом, цена раритета на 2,3 миллиона рублей превышает стоимость современного аналога.

Эксперты предполагают, что такой ценник оправдывается именно сочетанием японского качества, проверенной временем механической начинки и исключительной сохранности. Этот случай наглядно демонстрирует новый тренд на российском авторынке: легендарные иномарки с безупречной репутацией в идеальном состоянии начинают цениться как коллекционные предметы, стоимость которых уже не привязана к логике цен на новые автомобили.

Ранее сообщалось, что коллекционер заплатил $16,5 млн за Ferrari Enzo и не планирует на ней ездить.