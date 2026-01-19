Машина, которая не ездит: как Enzo за $16,5 млн стал выставочным экспонатом

На аукционе Mecum был установлен новый ценовой ориентир для автомобилей премиум-класса: Ferrari Enzo 2003 года выпуска ушла с молотка за ошеломляющие $16,5 млн. Эта сумма сделала лот вторым по стоимости в истории торгов, уступив лишь Ferrari 250 GTO 1962 года. Однако, в отличие от обычной покупки, новый владелец, скорее всего, ни разу не сядет за руль этого гиперкара.

Приобретение подобного раритета сегодня — это в первую очередь стратегическая инвестиция и вопрос статуса, а не стремление к острым ощущениям от вождения. Такой автомобиль, скорее всего, займет место в специализированном гараже с климат-контролем, где будет храниться как произведение искусства в идеальной консервации.

Для покупателей этого уровня ключевую ценность представляет не скорость или управляемость, а исключительность и престиж обладания легендой. Ferrari Enzo — это символ эпохи, когда итальянский автогигант создавал эксклюзивные машины для избранных. Всего было выпущено лишь 400 экземпляров, что делает каждый из них вожделенным объектом для коллекционеров. Владелец платит миллионы за право демонстрировать автомобиль на закрытых мероприятиях и выставках, где ценится безупречная оригинальность, а не накатанные километры.

Характерно, что многие подобные суперкары за всю жизнь проезжают лишь несколько сотен километров. Их перевозят в специальных герметичных трейлерах, чтобы избежать малейшего риска для лакокрасочного покрытия или пробега. Для коллекционеров первостепенна именно сохранность, так как любая, даже незначительная деталь, может кардинально повлиять на стоимость актива при следующей продаже. Рекордная сделка с Enzo лишь подтвердила этот тренд: самые дорогие автомобили в мире покупаются не для того, чтобы на них ездить.

