Новая эра YouTube: реклама в прямых эфирах будет исчезать сама, если зрители начнут общаться

Платформа YouTube анонсировала функцию, которая позволит зрителям совместными усилиями избавляться от рекламы во время прямых трансляций. Согласно информации из официального блога компании, система будет в реальном времени отслеживать вовлеченность аудитории в Live Chat и автоматически приостанавливать показ рекламных роликов для всех участников, если активность в чате достигнет пиковых значений.

Примечательно, что новый инструмент не требует оформления подписки YouTube Premium или установки сторонних блокировщиков. Рекламная система сервиса будет анализировать частоту отправки сообщений и реакций, и при обнаружении всплеска активности — например, во время ключевого момента в игре или неожиданного заявления ведущего — реклама будет временно отключена.

Воспользоваться преимуществами нового подхода смогут не все каналы. Ключевым условием является наличие у автора трансляции активной опции автоматического показа рекламных вставок. Если создатель контента управляет рекламой вручную или отключил ее полностью, механизм коллективной блокировки работать не будет.

Помимо этого, платформа расширяет и персональные возможности. Зрители, которые поддерживают автора через платные функции — Super Chat, Super Stickers или отправляют виртуальные подарки, — получат индивидуальное «окно» без рекламы, чтобы не пропустить момент, когда ведущий поблагодарит их за поддержку.