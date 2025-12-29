Новогодний ценник такси: туляки в шоке от стоимости поездок накануне праздников

Накануне новогодних праздников жители Тулы столкнулись с резким ростом стоимости услуг такси. Данные сервисов-агрегаторов и жалобы горожан свидетельствуют о том, что цена короткой поездки по городу в канун праздников может превысить стоимость железнодорожного билета в Москву.

Яркий пример приводит приложение-агрегатор: поездка от Косой Горы до Московского железнодорожного вокзала Тулы, расстояние между которыми составляет всего около двух километров, обходится пассажирам в среднем в 1300 рублей. Самый бюджетный вариант в представленных сервисах стоит 1106 рублей, при этом стоимость растет в зависимости от выбранного класса автомобиля.

Такой ажиотажный спрос на услуги такси и последующий взлет тарифов эксперты и сами туляки связывают с традиционной праздничной суетой. В предновогодние дни жители активно совершают покупки подарков и начинают объезжать гостей, что закономерно увеличивает нагрузку на перевозчиков и приводит к подорожанию поездок.

Ранее сообщалось, что цена такси в Москве из-за разбушевавшейся метели выросла в 2,5 раза и нет машин.