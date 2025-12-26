Цена такси в Москве из-за разбушевавшейся метели выросла в 2,5 раза и нет машин

В четверг вечером в Москве цены на услуги такси увеличились в 2,5 раза. Это произошло из-за повышенного спроса, вызванного обильным снегопадом. Информацию предоставил сервис "Яндекс Go".

Вечером в четверг, 25 декабря, в некоторых районах города выпал обильный снег. В отдельных местах видимость снизилась до нескольких метров. На дорогах образовались ледяная корка и гололедица, что создаёт опасные условия для движения.

В связи в чем стоимость поездки из центра Москвы на юго-запад на 17:31 по московскому времени составляла 604 рубля. К 23:39 того же дня цена возросла до 1492 рублей.

«Коэффициент высокого спроса… 2,5х», — говорится в приложении «Яндекс Go».

В настоящее время 364 пассажира изъявили желание уехать на такси, в то время как доступны только два свободных автомобиля.

Ранее сообщалось, что в подмосковной В Балашихе нелепо побритый кот стал новым мемом и символом капризной погоды.