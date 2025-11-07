Новые фото Брюса Уиллиса с деменцией тронули фанатов: врачи рассказали, сколько осталось актеру

Папарацци запечатлели новые кадры с тяжелобольным актером Брюсом Уиллисом, сообщает портал TMZ. Фото шокировали многих. Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, есть ли шанс у актера на какие-то улучшения или смерть в скором времени неизбежна.

Звезду, страдающего деменцией, сфотографировали во время прогулки по пляжу. На актере была серая футболка, светло-коричневые брюки, белые кроссовки, солнцезащитные очки и бейсболка. На снимках видно, что Уиллис улыбается. Журналисты отметили, что знаменитость «выглядит отлично».

Как напомнила Александрова, у Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция — тяжелое нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушаются клетки лобных и височных долей мозга.

«Это влияет на речь, поведение и память. Полностью вылечить болезнь сегодня невозможно. Однако при правильно подобранной терапии, психологической поддержке и участии семьи можно замедлить развитие симптомов и сохранить качество жизни пациента на долгие годы», — пояснила специалист.

По ее словам, современные методы лечения направлены не на полное излечение, а на стабилизацию состояния: применяются препараты, стимулирующие работу нейронов, терапия памяти и внимания, физическая активность, а также эмоциональная поддержка.

«Следует понимать, что течение деменции индивидуально: у одних пациентов изменения происходят быстро, у других — медленно, на протяжении многих лет. История Брюса Уиллиса напоминает: даже при тяжелом диагнозе человек может оставаться частью семьи, получать любовь и жить с достоинством», — заключила Александрова.

