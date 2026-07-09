Новые грузовики за неделю стали «бэушными»: глава КАМАЗа раскрыл схему ухода от контроля

По его словам, после того как НАМИ по требованию Росстандарта аннулировало одобрения типа из-за несоответствия тормозов, уровня шума и других параметров, дистрибьюторы предоставили на повторные испытания «правильные» образцы. Как только запрет на продажу сняли, около четырех тысяч абсолютно новых машин в течение недели зарегистрировали на аффилированные структуры, повесили номера и теперь продают конечным покупателям как подержанные с нулевым пробегом.

Когогин подчеркнул, что система надзора построена на добровольной сертификации, и после снятия ограничений у контролирующих органов нет возможности проверить, внесены ли изменения в конструкцию уже отгруженных на склады автомобилей. Когда Росстандарт запрашивает машины из непроданных остатков, дилеры отвечают, что новых грузовиков у них нет — все они уже числятся как бывшие в употреблении. Глава КАМАЗа считает это нечистой игрой на рынке и указывает, что дальше наступает зона ответственности МВД: Госавтоинспекция должна проверять такие машины, поскольку велика вероятность выхода на дороги автомобилей с неисправными тормозной системой, рулевым управлением и светотехникой. По его мнению, это неизбежно приведет к росту аварийности, и ставит вопрос: почему КАМАЗ обязан выполнять все требования техрегламента, а другие игроки — нет.