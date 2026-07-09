Новые грузовики за неделю стали «бэушными»: глава КАМАЗа раскрыл схему ухода от контроля
Глава КАМАЗа Когогин: МВД должно проверять все китайские грузовики
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин в интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову заявил, что китайские производители грузовиков нашли лазейку для обхода технического контроля.
По его словам, после того как НАМИ по требованию Росстандарта аннулировало одобрения типа из-за несоответствия тормозов, уровня шума и других параметров, дистрибьюторы предоставили на повторные испытания «правильные» образцы. Как только запрет на продажу сняли, около четырех тысяч абсолютно новых машин в течение недели зарегистрировали на аффилированные структуры, повесили номера и теперь продают конечным покупателям как подержанные с нулевым пробегом.
Когогин подчеркнул, что система надзора построена на добровольной сертификации, и после снятия ограничений у контролирующих органов нет возможности проверить, внесены ли изменения в конструкцию уже отгруженных на склады автомобилей. Когда Росстандарт запрашивает машины из непроданных остатков, дилеры отвечают, что новых грузовиков у них нет — все они уже числятся как бывшие в употреблении. Глава КАМАЗа считает это нечистой игрой на рынке и указывает, что дальше наступает зона ответственности МВД: Госавтоинспекция должна проверять такие машины, поскольку велика вероятность выхода на дороги автомобилей с неисправными тормозной системой, рулевым управлением и светотехникой. По его мнению, это неизбежно приведет к росту аварийности, и ставит вопрос: почему КАМАЗ обязан выполнять все требования техрегламента, а другие игроки — нет.