Новые китайские авто устаревают быстрее айфонов: вторичка взорвалась 55% ростом

Российский авторынок переживает тектонический сдвиг: продажи подержанных китайских автомобилей в январе 2026 года взлетели на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц своих владельцев сменили 27,3 тыс. машин из КНР, а доля «китайцев» на вторичке достигла рекордных 6,3%, пишет « 110КМ.ру ».

Главный сюрприз — возраст этих автомобилей. Почти треть (32,1%) всех проданных с пробегом китайских авто выпущены в 2023 году. Еще 21% приходится на модели 2024 года, а машины 2025 года уже составляют 3,4% сделок. То есть владельцы расстаются с машинами, которые только вчера сошли с конвейера.

Почему «китайцы» так быстро теряют хозяев

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков объясняет феномен тремя факторами:

1. Эффект низкой базы. Массовый приход китайских брендов в Россию начался лишь во второй половине 2022 года. Сейчас сформировался достаточный парк машин, которые естественным образом выходят на вторичный рынок. 2. Постгарантийный бум. Автомобили 2023 года выпуска, купленные три года назад, сегодня попадают в категорию «с пробегом» и активно перепродаются. 3. Гонка обновлений. Китайские производители обновляют модельные ряды в полтора-два раза быстрее японских или европейских конкурентов. Владельцы спешат избавиться от «устаревших» машин, чтобы пересесть на новинки.

Александр Ковалев из пресс-службы для автобизнеса «Механика» добавляет, что прирост объясняется не столько ростом доверия к подержанным «китайцам», сколько объективным переходом ранее купленных автомобилей в категорию б/у. Роман Титов из ГК «Авилон» подтверждает: большой парк новых китайских автомобилей закономерно начинает поступать на вторичный рынок — это нормальный жизненный цикл, включающий смену класса, обновление модели, корпоративные продажи и лизинг.

Кто лидирует

В рейтинге марок безусловный лидер — Chery: 6156 проданных машин (+57%). За ней следуют Geely (4834 шт., +41%) и Haval (3684 шт., +47%). В пятерку также вошли Changan (1702 шт., +64%) и Lifan (1524 шт., +4%).

Среди моделей самым популярным стал Haval Jolion (1386 шт., +91%). Второе место у Geely Coolray (1093 шт., +72%), третье — у Geely Monjaro, чьи продажи и вовсе удвоились (927 шт., +100%). Замыкают топ-5 Chery Tiggo 7 Pro Max (897 шт., +140%) и Chery Tiggo 7 Pro (871 шт., +78%).

Почти три четверти (74,1%) перепроданных «китайцев» — кроссоверы и внедорожники, более 93% оснащены бензиновыми двигателями.

Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление позиций китайских брендов на вторичном рынке. Их ликвидность в популярном ценовом сегменте до 3 млн рублей уже сейчас сопоставима с признанными лидерами из Японии и Кореи.