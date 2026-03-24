Речь идет о новой концепции активной аэродинамики, которая пришла на смену DRS. Теперь переднее и заднее крылья могут открываться в специальных зонах трассы, что, по словам испанского гонщика, создает потенциально опасную ситуацию, особенно на быстрых трассах с изгибами.

Сайнс заявил, что Straight Mode — это «заплатка на заплатке», и рано или поздно это приведет к серьезной аварии на очень высокой скорости. Главную проблему он видит в потере прижимной силы на экстремальных скоростях. По его словам, гоняться с открытыми крыльями на скорости 340 км/ч на трассах, где есть быстрые изгибы, — это вопрос времени, когда случится серьезная авария.

Отдельно пилот отметил трассы с высокой скоростью и сложной конфигурацией, например, Джидду, где подобные условия могут стать особенно опасными. Ему не нравится ехать на полном газу на 340 км/ч без прижимной силы.