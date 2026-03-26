Новые пробоины в колесах марсохода NASA: как аппарат продолжает работу

Аппарат NASA Curiosity, который уже 13 лет бороздит просторы Красной планеты, столкнулся с серьезной проблемой: его колеса буквально начинают разрушаться. Свежие снимки, полученные на этой неделе, показали, насколько агрессивный марсианский рельеф повредил ходовую часть ровера. Несмотря на это, упорный исследователь продолжает выполнять свою миссию.

Каждую тысячу метров пути Curiosity проводит обязательную инспекцию колес с помощью бортовых камер — и с каждым разом повреждения выглядят все более угрожающе. Серия необработанных снимков, опубликованных на сайте миссии Mars Science Laboratory, демонстрирует, что отдельные участки боковой стенки одного из колес полностью разрушены.

Инженер NASA Аниш Мунк пояснил, что колеса изготовлены из алюминия, толщина металла составляет всего 0,75 миллиметра. Первые признаки износа появились уже через 14 месяцев после посадки — острые камни пробивали поверхность, оставляя отверстия.

В 2017 году NASA создало специальную группу для решения проблемы износа. На марсоход загрузили обновленный алгоритм управления сцеплением, который регулирует скорость каждого колеса в зависимости от рельефа, что снизило нагрузку на передние колеса на 20%. Аппарат перенаправили на более мягкие участки, а движение задним ходом стало приоритетным — при таком способе преодоление каменистых препятствий наносит меньше вреда.

У Curiosity шесть колес, и наиболее пострадавшим считается среднее правое. Некоторые другие колеса на снимках выглядят значительно лучше.

Основная задача ровера — выяснить, могла ли среда Марса в прошлом поддерживать существование простейших микроорганизмов, а также углубить понимание климата и геологического строения планеты. Несмотря на износ, он продолжает двигаться и передавать данные, доказывая, что даже с серьезными повреждениями может работать годами.