В РПЦ объяснили, можно ли православным христианам праздновать католическое Рождество 25 декабря

Католическое Рождество отмечается ежегодно 25 декабря. Можно ли православному человеку принимать участие в праздновании, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, специально праздновать католическое Рождество не стоит, так как Русская Православная Церковь со времен князя Владимира живет по другому календарю.

«25 декабря у нас еще идет Рождественский пост. Да и вероучительно между Западным и Восточным христианством — огромная пропасть. Однако мы допускаем участие в праздновании католического Рождества в тех случаях, если в семье есть католики. И православного Рождества, если человек оказался в стране, где православные христиане отмечают Рождество 25 декабря», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если православный верующий по семейным обстоятельствам решает присоединиться к празднованию католического Рождества, важно соблюдать определенные границы.

«Например, не участвовать в католической мессе. Причем, православный человек может присутствовать на мессе как гость, как наблюдатель, но не может причащаться или исповедоваться», — подчеркнул священник.

Также, продолжил он, возникает вопрос с соблюдением Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января.

«На праздничном застолье придется искать постные блюда. Впрочем, на сегодняшний день это не является какой-либо существенной проблемой для хозяйки. Готовые постные блюда для веганов теперь продаются практически в каждом магазине круглогодично. Да и готовить их ненамного сложнее, чем скоромные. В конце концов, даже по самому строгому уставу 25 декабря разрешены рыбные блюда в честь памяти святителя Спиридона Тримифунтского», — заключил отец Владислав.

