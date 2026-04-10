Новый порядок оценки автошкол: почему получить права станет проще

Новый порядок оценки автошкол в России приведет к тому, что подготовленным кандидатам в водители станет легче сдать экзамен на получение прав. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Ранее стало известно, что кабмин утвердил правила отбора критериев, по которым МВД будет оценивать эффективность работы автошкол. Проект приказа прописывает конкретные показатели, которые лягут в основу рейтинга. Среди них: доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, доля тех, кто не смог пройти тест, а также количество ДТП по вине выпускников со стажем до двух лет. Эти данные МВД будет собирать и формировать на их основе оценку эффективности каждой автошколы. Закон, предусматривающий создание рейтинга, вступает в силу 28 мая. МВД будет формировать показатели рейтинга и публиковать их на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля ежегодно.

По мнению Алексея Егорова, для будущих водителей такая система может стать реальной подсказкой при выборе автошколы.

«Сейчас человеку, который идет учиться на права, сложно понять, где действительно учат, а где просто продают обучение. Новый порядок создает более прозрачные правила игры: видно, сколько выпускников сдают с первого раза и как они ведут себя на дороге в первые годы. Это стимулирует автошколы вкладываться в качество, а не только в рекламу», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, говорить о том, что сдавать на права автоматически станет проще, некорректно.

«Экзамены в ГИБДД никто упрощать не собирается. Но, если автошкола понимает, что ее будут оценивать по фактическим результатам, она начнет строже отбирать инструкторов, следить за методикой обучения, возможно, увеличит реальное время вождения. В итоге подготовленному ученику будет легче сдать экзамен честно, без поисков обходных путей», — отметил Егоров.

Автоэксперт также подчеркнул, что новые критерии должны повлиять и на безопасность дорожного движения.

«Отдельный показатель — аварийность среди выпускников с небольшим стажем. Это важный маркер: если школа дает знания только для галочки, это быстро проявится в статистике ДТП. Для добросовестных автошкол рейтинг станет конкурентным преимуществом, для недобросовестных — стимулом либо подтянуться, либо уйти с рынка», — резюмировал эксперт.

