Нумеролог Щербань раскрыла, для каких дел и начинаний подходит сентябрь

Каждый месяц имеет свое число, которое в нумерологии несет свою определенную энергию. Эксперт Кристина Щербань рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», для чего больше всего подходит сентябрь и какие сферы жизни лучше всего прокачивать в этот месяц.

По ее словам, зная нюансы энергии каждого месяца, можно облегчить свою жизнь.

«После яркого, задорного и активного лета наступает сентябрь. Период, когда природа начинает замедляться и если не поддаваться общей суете, то можно почувствовать, как все становится более плавным», — заявила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Первый месяц осени, подчеркнула она, помогает сконцентрироваться на наших задачах и планах, поэтому одним из лучших направлений деятельности в первую очередь является образование и развитие.

«Я сейчас говорю, не только про детей, но и про взрослых. Любое повышение квалификации, курсы или освоение новой профессии будет давать гораздо легче, чем в любой другой период в году. Смело используйте эту возможность и процесс будет даваться легче», — добавила Щербань.

Сентябрь также поможет раскрыть творческие способности. Эксперт советует выбирать время для прогулок в тишине и созерцать природу — в такие моменты будут легко приходить ответы на любые ваши вопросы.

«Если вы желаете подняться по карьерной лестнице или усилить свой бизнес, в первую очередь откажитесь от спешки. Много лишних действий и видимость бурной деятельности быстро оставят вас без сил, но не принесут желаемого результата. Чем спокойнее, тем эффективнее. Поверьте, вы будете выделяться на общем фоне, если вместо суеты, выберете размеренность. Это притянет к вам нужных людей», — заключила нумеролог.

Ранее эксперт назвала самые травмоопасные дни сентября.