О чем молчат в спальне: ученые выяснили, почему люди не говорят «стоп»

Сексуальная активность прочно ассоциируется с удовольствием, но новое исследование, опубликованное в International Journal of Sexual Health, показывает, что боль во время интимных контактов встречается гораздо чаще, чем принято думать, причем страдают от нее и женщины, и мужчины. Просто последние гораздо реже готовы в этом признаться даже себе.

Ученые из США решили восполнить пробел в науке: большинство работ посвящено тяжелым патологиям, а обычный, периодический дискомфорт у здоровых людей остается за кадром. В опросе участвовали 263 студента одного из университетов на юго-востоке США — 179 девушек и 71 юноша.

Что показал опрос

Участники анонимно отвечали на вопросы онлайн-анкеты. Им предлагалось оценить, насколько часто боль во время секса встречается у мужчин и женщин в целом, а затем рассказать о собственном опыте.

Главный сюрприз: и юноши, и девушки сильно недооценивали масштаб проблемы у сильного пола. В среднем респонденты считали, что боль испытывает около половины женщин и менее пятой части мужчин. Однако реальные данные, полученные в ходе опроса, оказались значительно выше.

Почему возникает дискомфорт

Анализ открытых ответов позволил выявить основные причины. Чаще всего боль связывали с сугубо физическими факторами: недостаточной смазкой, неудобной позой или слишком интенсивными движениями. Женщины дополнительно указывали на нехватку возбуждения и короткую прелюдию. У мужчин дискомфорт иногда был связан с перенапряжением или микротравмами — например, из-за зубов во время орального секса.

Почему терпят

Самый интересный блок вопросов касался того, зачем люди продолжают контакт, испытывая боль. Ответы вскрыли глубокие психологические причины:

· Смущение и неловкость заговорить об этом. · Нежелание испортить настроение партнеру. · Чувство обязательства доставить удовольствие. · Некоторые искренне полагают, что легкая боль во время секса — это норма.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование высвечивает острую необходимость в открытом диалоге между партнерами. Полученные данные, по их мнению, должны стать сигналом для обновления программ сексуального образования, которые сегодня замалчивают эту проблему.