Обама за решеткой: почему сам Трамп боится тюремного заключения своего «врага»?

Экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальная перспектива тюремного заключения. Такую оценку в своем телеграм-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков в связи с недавними заявлениями главы национальной разведки США Тулси Габбард. Ожидает ли Обаму реальный срок — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причина — «Рашагейт»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social созданный нейросетью ролик, в котором показываются смоделированные кадры «ареста» бывшего главы государства Барака Обамы. Видео мгновенно привлекло внимание, став самым обсуждаемым контентом дня и вызвав волну политических реакций по всей стране.

Появление ролика напрямую связано с громким выступлением главы Национальной разведки Тулси Габбард. Накануне она передала в Министерство юстиции пакет рассекреченных документов и заявила, что обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года — так называемый «Рашагейт» — были сознательно сфабрикованы администрацией Обамы, чтобы дискредитировать победу Трампа над Хиллари Клинтон. Габбард назвала происходившее «многолетним заговором» и попыткой подорвать легитимность нового президента.

По ее словам, опубликованные материалы включают около двухсот страниц служебных записок и разведывательных оценок, которые, как она утверждает, противоречат официальным выводам времен Обамы. Министерство юстиции уже сформировало специальную группу для анализа этих документов и оценки возможных правовых последствий.

Трамп полностью поддерживает Габбард и расценивает ее заявления как доказательство политической атаки против него в 2016 году. На этом фоне его нейросетевой ролик выглядит не просто политическим жестом, а частью более широкого давления на бывшую администрацию в условиях продолжающегося расследования.

Страхи Трампа

Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что реальный тюремный срок для Обамы маловероятен.

«Я не верю, что Обаму могут посадить. Стоит вспомнить угрозы Трампа, когда он избирался первый раз. О чем он говорил? Трамп заявлял, что посадит Хиллари Клинтон за те дела, которые они натворили. Избрался президентом, но ничего не сделал. В рамках второй кампании снова шли угрозы в адрес Клинтон и экс-президента США Джо Байдена, но как только Трамп стал президентом, эта тема заглохла. Даже сына Байдена — Хантера — и то не трогают», — пояснил эксперт.

По его словам, Трамп при всей своей эпатажности осознает, что живет в стране, где есть прецедентное право.

«Стоит только создать один раз прецедент преследования бывшего президента, ты сам получишь это. Мы наблюдаем во Франции историю экс-президента страны Николя Саркози. Он же первый, придя к власти, позволил развернуть судебный процесс против своего предшественника Жака Ширака. Был создан прецедент, теперь сам Саркози попал под него, и его по аналогичным обвинениям осудили», — выразил мнение специалист.

Политолог подчеркнул, что похожая участь будет ждать и нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.

«А Трамп этого не сделает. Тем более, что угроза Обамы для тех же республиканцев отсутствует, он больше баллотироваться не может. У демократов были планы: они хотели, чтобы жена Обамы, Мишель Обама, стала последующим президентом, но не получилось. И эта кампания уже отодвигается. Уже сейчас приходят новые люди в демократическую партию», — отметил эксперт.

При этом в отношении Обамы расследования будут ввестись, также стоит ожидать и скандальных ситуаций, однако тюрьма маловероятна, заключил Светов.

