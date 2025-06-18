Облако пепла высотой 4 тысячи этажей: в Индонезии проснулся вулкан — когда туристам ждать следующего извержения

В Индонезию можно спокойно лететь, несмотря на недавнее извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил вулканолог Павел Плечов.

Ранее на индонезийском острове Флорес началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Над ним поднялось облако пепла высотой 11 километров. И как отметил вулканолог Плечов, активная фаза его извержения уже прошла.

«Вулкан Лаки-Лаки на острове Флорес достаточно активный. Сейчас там закрыт аэропорт, потому что такие взрывные извержения приводят к появлению в воздухе крайне вредных тепловых частиц. Но обычно такие извержения, именно взрывная фаза, длятся не очень долго — от одного до четырех дней», — пояснил специалист.

Поэтому полет в Индонезию будет безопасен для граждан, поскольку активная фаза вулкана Левотоби Лаки-Лаки уже прошла. Однако есть вероятность, что извержения могут повториться, считает эксперт.

«В Индонезии свыше 120 активных вулканов, там есть вулканы, которые по несколько раз в год извергаются. Извержение на Лаки-Лаки уже прошло. После этого вулкану требуется время для перезарядки. И следующее извержение может быть уже через три недели, это самый короткий срок между такими фазами», — сказал вулканолог.

При этом Плечов рекомендует соблюдать радиус вулканоопасности. Для Левотоби Лаки-Лаки этот показатель достигает семи километров.

Ранее стало известно, как определить готовящееся извержение вулкана.