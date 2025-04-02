Американские ученые пояснили, как определить готовящееся извержение вулкана

Огромные клубы пара поднимаются от вулкана Spurr на Аляске, и это может быть предвестником нового извержения. Так, исследователи из Обсерватории вулканов Аляски зафиксировали рост выбросов газа, что указывает на поступление магмы в земную кору. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, это свидетельствует о том, что новая магма попала в земную кору под вулканом и показывает, что взрыв возможен, однако, произойдет ли он в ближайшие недели, неизвестно. Также наблюдается рост сейсмической активности – за год под вулканом зафиксировано свыше 3,4 тыс. землетрясений и за последнюю неделю произошло свыше сотни толчков.

Отмечается, что спутниковые снимки и геофизические данные не продемонстрировали значительных изменений, тем не менее такие явления в прошлом наблюдались перед извержениями.

Подчеркивается, что вероятное извержение может произойти с минимальным предупреждением. На сегодняшний день вулкан находится на «желтом» уровне опасности, однако при усилении активности может быть объявлен «оранжевый» или даже «красный» уровень тревоги.

Ранее сейсмолог Целентис предупредил об опасности отдыха на Эгейском море.