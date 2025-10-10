Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо — символ демократической борьбы против власти действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нобелевский комитет отметил ее «неустанные усилия по защите прав человека, свободных выборов и мирному переходу Венесуэлы к демократии». Таким образом, Мачадо удалось обойти президента США Дональда Трампа, который грезил об этой премии. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему Нобелевский комитет не выбрал американского лидера.

Новая политическая звезда

Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе. По образованию она инженер и специалист по финансам, проходила обучение в престижной программе Yale World Fellows. В начале 2000-х Мачадо основала гражданское движение Súmate, занимавшееся наблюдением за выборами и продвижением прозрачности в политике. Позднее она стала соучредителем и лидером либеральной партии Vente Venezuela. В 2011 году была избрана депутатом Национальной ассамблеи, где открыто критиковала политику Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро, за что в 2014 году лишилась мандата и столкнулась с давлением со стороны властей.

После исключения из парламента Мачадо продолжила борьбу за демократические перемены, став одной из ключевых фигур венесуэльской оппозиции. В 2023 году она победила на праймериз оппозиции, однако власти запретили ей участвовать в президентских выборах 2024 года, дисквалифицировав на 15 лет. Несмотря на угрозы и преследования, Мачадо не покинула страну, поддерживала своего заместителя Эдмундо Гонсалеса Уррутию и оставалась в подполье. За этот период она стала символом мирного сопротивления и гражданского мужества, а ее сторонники подвергались арестам и репрессиям.

Международные наблюдатели называют награду не только личным признанием Мачадо, но и знаком поддержки всем венесуэльцам, продолжающим борьбу за свободу и демократию. При этом президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам заявил после присуждении премии заявил, что авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен.

«Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов», — отметил президент РФ.

Фото: [ commons.wikimedia/US Embassy France ]

Не прогнулись под Трампом

Как отметил политолог Маркелов, принятое комитетом решение созревало не в тот момент, когда Трампу захотелось получить Нобелевку, а намного раньше.

«Там целый Нобелевский комитет занимается этим вопросом. Президент США даже просто мог не попасть в процедурность премии. Глупо было бы размышлять, что на норвежский комитет можно повлиять, потому что это особый комитет и особые люди. Причем люди, как и сама Норвегия, максимально независимые, взвешенные и интегральные», — пояснил эксперт.

Эксперт напомнил, что Нобелевскую премию мира вручают тем номинантам, у которых была своя политическая история: к примеру, так выдали премию Нельсону Мандела получил за его решающую роль в мирном демонтаже режима апартеида и становлении демократической Южной Африки, а также Бараку Обаме за его усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

«Нобелевский комитет — это люди, которые принимают решение не на основании чей-то хотелки. Трамп мог и триста войн остановить за это время, но это не аргумент для Нобелевского комитета, для них важна история человека, а истории у Трампа пока нет», — заявил он.

По словам эксперта, Трамп не получил премию также из-за принципиальной политики Нобелевского комитета.

«Этот комитет не прогибается. Если бы подобная премия была в Германии или во Франции, а не в Норвегии, то поверьте, Трамп бы прогнул комитет. Норвегия имеет статус, она одна из самых богатейших стран мира», — отметил политолог.

Кроме того, для американского лидера важно не поссориться с норвежцами, считает Маркелов. В первую очередь это связано с дорогой в Арктику через Норвегию. При этом у Трампа будет возможность получить премию и это его не последняя попытка.

«Может быть, перестанет быть президентом, станет великим общественным деятелем и в 2035-2040-м году, если доживет, что-то и дадут. Может быть, политическая конъюнктура Трампа изменится и получит уже в следующем году. Для этого ему нужно начать работать нормально и получать результаты. Но какие результаты сейчас, если ты через Twitter миром управляешь», — заключил Маркелов.

