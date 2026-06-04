Музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске проведет фестиваль роз

«Фестиваль роз и ботанических затей» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля можно будет увидеть различные сорта роз, а также растения-компаньоны — лаванду, котовник, шалфей, декоративные злаки, герань, наперстянку.

Кроме того, в программе пленэры «Ботаническая иллюстрация» и «Розовая акварель», концерт классической музыки, хореографические номера, квест «Найди клад фей», мастер-классе «Домик для феи» и спектакль «Сказки старого сада».

Мероприятие состоится 20-21 июня. Возрастное ограничение 0+.

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