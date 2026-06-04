Подмосковную практику по роботизации складов и логистических комплексов тиражируют на другие регионы

Подмосковный опыт роботизации логистических комплексов планируют распространить на другие регионы России. Формат «5 звезд», разработанный в регионе, получил высокую оценку на федеральном уровне, сообщает пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

О достижениях Подмосковья в сфере автоматизации производственных и логистических процессов рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она подчеркнула, что роботизация — масштабный общенациональный проект, в котором каждый регион реализует свои подходы с учетом местных особенностей и задач.

Московская область занимает лидирующие позиции по уровню автоматизации и по объему введенной складской и производственной недвижимости: уже построено 9,5 млн кв. м складов, еще 5,5 млн кв. м находятся в процессе строительства.

Специалисты ведомства проанализировали складские операции и выделили 5 ключевых типов задач, которые можно автоматизировать. На основе этого анализа был создан стандарт роботизации «5 звезд». Он предусматривает гибкое внедрение технологий: на небольших складах необходимо роботизировать минимум 3 из 5 операций, а на крупных объектах площадью от 100 тыс. кв. м — все 5. Такой подход позволяет адаптировать уровень автоматизации под размеры и специфику конкретного логистического комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.