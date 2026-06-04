Новый выставочный проект в Муранове расскажет о наследниках-хранителях памяти русского поэта Федора Тютчева

С 12 июня в музее‐заповеднике «Усадьба «Мураново» (Пушкинский городской округ) начнет работу новый выставочный проект «Хранители. Иван Федорович и Николай Иванович Тютчевы». Выставка приурочена к двум памятным датам: 180‐летию со дня рождения Ивана Федоровича и 150‐летию со дня рождения Николая Ивановича. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена двум представителям прославленного дворянского рода — сыну и внуку поэта и государственного деятеля Федора Тютчева. Иван Федорович и Николай Иванович внесли весомый вклад не только в сохранение мемориального наследия семьи, но и в изучение, сбор материалов и популяризацию истории усадьбы и ее знаменитых обитателей.

Посетители смогут познакомиться с подлинными артефактами из фондов музея‐заповедника и Фонда поддержки культуры и искусства им. Ф.И. Тютчева. В числе экспонатов — документы, фотографии и личные вещи, которые помогают глубже понять масштаб личного вклада этих людей в сбережение культурного достояния.

Выставка будет открыта для посещения до 20 сентября. Возрастное ограничение — 12+.

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