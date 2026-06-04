Компания-возчик ТКО за месяц промыла более 5,4 тыс. мусорных контейнеров в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Специалисты компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» в мае 2026 года промыли в Подмосковье более 5,4 тыс. мусорных контейнеров. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Компания обеспечивает вывоз мусора в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах. За указанный период было промыто 1,6 тыс., 2,8 тыс. и 1 тыс. баков соответственно.

В рамках работ баки очищают и моют. После этого проводится дезинфекция, а в случае необходимости — дезинсекция и дератизация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют более 1 тыс. контейнерных площадок.