В Подольске проведут капремонт хирургического корпуса областной клинической больницы

В городском округе Подольск на улице Кирова, 38к2 стартовал капитальный ремонт хирургического корпуса «Подольской областной клинической больницы», на объекте ведутся демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2029 году.

В корпусе проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, поставят новую мебель и оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.