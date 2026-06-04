В Подмосковье 5-летняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла на 4,5%

В Московской области зафиксирован рост 5‐летней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями — показатель увеличился на 4,5%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если в конце прошлого года доля пациентов, проживших 5 лет после постановки онкологического диагноза, составляла 67,2%, то сейчас она достигла 71,7%. Этот показатель — один из ключевых индикаторов эффективности проводимого лечения.

Ключевой фактор успеха — ранняя диагностика. Для ее обеспечения в Подмосковье действует сеть из 25 центров амбулаторной онкопомощи. В этих центрах ежемесячно организуют дни открытых дверей, чтобы повысить доступность консультаций и обследований.

Кроме того, региональная система здравоохранения активно оснащается современным оборудованием — больницы регулярно получают новые технические средства для диагностики и терапии.

Особое внимание уделяется профилактике рака молочной железы. Женщинам старше 40 лет упростили доступ к маммографии: теперь они могут самостоятельно записаться на обследование без дополнительных направлений при условии, что последнее исследование проводилось более 2 лет назад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.