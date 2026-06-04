Жильцы против УК: красноярцы не понимают, почему при ухудшении сервиса для них неожиданно выросли тарифы

В Красноярске управляющая компания увеличила плату за содержание и ремонт многоквартирного дома. Собственники жилья утверждают, что согласия на такое повышение не давали. Как сообщила председатель дома Елена, с октября 2025 года свои обязанности перестал выполнять дворник. С того момента, по ее информации, мусоропровод стал регулярно засоряться, сообщил prmira.ru.

По информации издания, подробности ситуации рассказал глава фракции ЛДПР в городском совете. По его словам, в мае УК в одностороннем порядке подняла тариф за «содержание и ремонт жилого фонда» — с 26,09 до 31,38 рубля за квадратный метр.

Жильцы дома, по информации депутата, заявляют, что общее собрание собственников не проводилось. Кроме того, они утверждают, что управляющая компания фактически не выполняет работы по содержанию дома.

«Первый раз, когда мусоропровод засорился, он стоял забитым три месяца. То есть вся ветка [мусоропровода] была забита до 12-го этажа. Пришла новая подрядная организация и в феврале мусоропровод прочистили. Однако со временем он опять засорился и стоит забитый до сих пор», — председатель дома Елена рассказал в беседе с «ПМ».

Елена также обратила внимание на стихийную свалку, которая возникла прямо на придомовой территории. По ее словам, мусор туда носят и случайные прохожие, и жители соседних зданий. Подрядчик, уточнила председатель дома, часть мусора убрал и даже привез дополнительный контейнер. Но кардинально ситуацию, по ее информации, это не изменило.

Кроме того, Елена утверждает: УК вот уже третий год не делает в их доме ремонт. И это, как она подчеркнула, происходит при наличии составленных и переданных в компанию протоколов.

«В доме накопилось много вопросов по ремонту, в том числе по косметическому. Уже подошел срок ремонта подъезда. Самое главное: на сегодняшний день денег, которые дом собирал на текущий ремонт, нет. Хотя работы не проводились», — отметила собеседница издания.

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